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Российским автопроизводителям пора слезать с печи

Российским автопроизводителям пора слезать с печи

Дружба дружбой, и с дефицитом вроде как справились, и даже переборщили, пора бы и со своих спросить. По тому же счету, что с китайского автопрома, не получится: рановато, мало времени прошло, но о промежуточных результатах и достижениях российских производителей услышать не терпится.

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