Российским автопроизводителям пора слезать с печи

Дружба дружбой, и с дефицитом вроде как справились, и даже переборщили, пора бы и со своих спросить. По тому же счету, что с китайского автопрома, не получится: рановато, мало времени прошло, но о промежуточных результатах и достижениях российских производителей услышать не терпится.