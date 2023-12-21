Самый оптимистичный спектакль сезона: в МДМ состоялась премьера мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

предоставлено Пресс-службой19 декабря в театре «Маска» (МДМ) состоялась премьера нового пародийного спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» театральной компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва.
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