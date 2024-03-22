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Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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