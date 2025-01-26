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Крымское информационное агентство

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Два морских дрона уничтожили у берегов Крыма

Два морских дрона уничтожили у берегов Крыма

Пару украинских безэкипажных катеров уничтожили наши военные на подступах к Крыму сегодня утром. Фото: Минобороны РФ«Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — рассказали в Минобороны РФ.

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