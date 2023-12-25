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Артиллеристы группы «Запад» уничтожили кочующий миномет ВСУ под Купянском

Артиллеристы группы «Запад» уничтожили кочующий миномет ВСУ под Купянском

Артиллерийское подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения провело операцию, в ходе которой ликвидировать удалось кочующее миномётное орудие нацистских формирований киевского режима.

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