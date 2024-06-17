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Курсы повышения квалификации в Центре знаний «Машук» прошли около 150 руководителей школ Запорожской и Херсонской областей

Курсы повышения квалификации в Центре знаний «Машук» прошли около 150 руководителей школ Запорожской и Херсонской областей

В Ставропольском крае в Центре знаний «Машук» для 78 педагогов из Запорожской области и 69 человек из Херсонской области завершились четырехдневные курсы повышения квалификации по программе «Основы управления общеобразовательной организацией».

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