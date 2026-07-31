Генерал Евкуров: 57-летний боец ВС РФ совершил подвиг, отказавшись уйти в тыл

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью сайту KP.RU о встрече на полигоне с 57-летним штурмовиком, который, несмотря на возраст, отказался переводиться в тыл.
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