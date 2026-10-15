После матча 14 октября в Москве полузащитник гостей заявил, что некоторым игрокам его команды нужно задуматься, поскольку «так играть нельзя», и напомнил о необходимости выходить на поле готовыми на 100%.
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