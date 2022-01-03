Происшествия

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В Тверской области продолжается Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Конаковскому району и члены Общественного совета поздравили детей из неблагополучных  и малообеспеченных семей.

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