Секретная надбавка: почему тысячи пенсионеров до сих пор не получили свои деньги «Одна справка — и ежемесячная прибавка…Сообщение Пенсионерам добавят до 9 тысяч рублей: как оформить доплату за иждивенцев одной справкой появились сначала на Ежедневные новости.