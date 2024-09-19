Запад скоро поймет, что Путин - не самое страшное, что может создать Россия

СК

Сергей Ковалев

в целом согласен, но есть пара замечаний: а) Путин не "симтом", ибо симптоматика по определению относится к патологии. Путин - отражение глубины русского народа и России в целом; б) русское государство не "проиграло в 1905 году Японии и в 1917 году Германии", как было бы порабощено или захвачено, а русское государство проиграло конкретные войны, как локальные столкновения; в) про "на Западе пожалеют, что не желали договариваться с Путиным" мона бы и опустить, но важно то, что на Западе как раз понятие жалости отсутствует, см. их варварские способы решения задач - не только уничтожают мирное население, но и не гнушаются организацией провокаций, уничтожая своих же; г) про "окружение Китая" - для начала кукловодам необходимо решить вопросы, связанные с организацией собственного производства всего того, что они же понастроили в Китае и не только. задачка нетривиальная и сильно растянутая во времени; д) про то, что "Китай понимает, что будет, если Россия ослабнет". не всё в одном флаконе - прагматизм Китая допускает управляемое, выгодное для него, ослабление, что, безусловно, уже очевидно... всегда с интересом слушаю Леонтьева, один из немногих, кто интересно мыслит.