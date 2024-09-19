Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Запад скоро поймет, что Путин - не самое страшное, что может создать Россия

Запад скоро поймет, что Путин - не самое страшное, что может создать Россия

Я встретился с бывшим представителем Шри-Ланки в ООН и ведущим политологом страны академиком Даяном Джаятиллекой, чтобы порассуждать о тектонических сдвигах мирового порядка.

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Комментарии
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В Е
Мало кто понимает, что если &quot;США не будет на карте Земли&quot; - то не будет и России (из-за ответного удара). А выжившие 10% населения - позавидуют мёртвым.
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13 час.
АМ
Александр Мишин
А если не будет России, а США останутся, то так будет лучше?!
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
в целом согласен, но есть пара замечаний: а) Путин не &quot;симтом&quot;, ибо симптоматика по определению относится к патологии. Путин - отражение глубины русского народа и России в целом; б) русское государство не &quot;проиграло в 1905 году Японии и в 1917 году Германии&quot;, как было бы порабощено или захвачено, а русское государство проиграло конкретные войны, как локальные столкновения; в) про &quot;на Западе пожалеют, что не желали договариваться с Путиным&quot; мона бы и опустить, но важно то, что на Западе как раз понятие жалости отсутствует, см. их варварские способы решения задач - не только уничтожают мирное население, но и не гнушаются организацией провокаций, уничтожая своих же; г) про &quot;окружение Китая&quot; - для начала кукловодам необходимо решить вопросы, связанные с организацией собственного производства всего того, что они же понастроили в Китае и не только. задачка нетривиальная и сильно растянутая во времени; д) про то, что &quot;Китай понимает, что будет, если Россия ослабнет&quot;. не всё в одном флаконе - прагматизм Китая допускает управляемое, выгодное для него, ослабление, что, безусловно, уже очевидно... всегда с интересом слушаю Леонтьева, один из немногих, кто интересно мыслит.
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