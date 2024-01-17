Как не стать жертвой агрессии бродячих псов: Запомните эти правила и расскажите детям

Случаи нападения бродячих собак на людей не являются редкостью. К удивлению общественности, агрессию проявляют не только бродячие, но и псы с бирками, которые прошли процедуру ОССВ: их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отправляют на прежние места обитания.
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