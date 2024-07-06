Мужские фразы, которые довольно сложно понять (но мы попытаемся)

Мужчины часто жалуются, что в отношениях с женщинами им не хватает прямоты. Мол, слабый пол только и делает, что общается намеками, разговаривает загадками, дает ложные надежды… Поди, мол, догадайся, чего ей нужно.
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