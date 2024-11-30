Подразделение КНДР пригласили принять участие в параде на Красной площади 9 мая

Подразделение армии КНДР пригласили принять участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Об этом говорится в сообщении, которое размещено в Telegram-канале министерства обороны Российской Федерации.
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