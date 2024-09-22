Йовича Арсич о первом матче чемпионата: «Не завершили формирование состава. «Локомотив» является одним из фаворитов в Лиге ВТБ»

Красноярский клуб встретится с «Локомотивом-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ. «Во-первых, мы не завершили формирование состава, надеюсь, что в ближайшее время мы сумеем это сделать, но пока, к сожалению, с этим есть проблемы.