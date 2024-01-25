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Практичный ход

Практичный ход

День российского студенчества традиционно отмечается 25 января. Какие они, современные студенты? Информационные технологии, гибридные форматы обучения, удобная инфраструктура — ключевые индикаторы, на основе которых они формируют мнение о качестве образовательного процесса.

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