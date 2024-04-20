Россия не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине. Другие заявления главы МИД: Разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам.
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Россия не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине. Другие заявления главы МИД: Разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам.
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