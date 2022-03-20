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Расторгуев жестко ответил украинским артистам на негатив в сторону российской публики: «Пусть работают у себя»

Расторгуев жестко ответил украинским артистам на негатив в сторону российской публики: «Пусть работают у себя»

65-летний Николай Расторгуев имеет достаточно твёрдую позицию относительно звёзд из Украины, которые негативно отнеслись к российским коллегам, российской эстраде и концертам на территории нашей страны.

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