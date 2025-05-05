«Любовь к Родине. Куда она может исчезнуть?»

О военных кампаниях на Северном Кавказе, службе в спецназе, своей вере и коде русского человека рассказывает ветеран чеченских войн командир ОСН «Сатурн» Борис НиколаевИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БОРИСА НИКОЛАЕВА Командир отдела специального назначения «Сатурн» ГУФСИН России по городу Москве, полковник внутренней службы Борис Николаевчитайте на monocle.
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