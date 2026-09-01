В Каменском полицейские наехали на мужчину, пытавшегося помешать мобилизации

В городе Каменское Днепропетровской области сотрудники полиции на служебном автомобиле совершили наезд на мужчину, который лёг под машину, чтобы помешать принудительной мобилизации своего знакомого.
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