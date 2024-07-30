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ДЕРЖАВА.

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Как хотят свалить Россию? Генерал Гурулёв сказал просто: "Каждый давит свой шкурняк, я извиняюсь"

Как хотят свалить Россию? Генерал Гурулёв сказал просто: "Каждый давит свой шкурняк, я извиняюсь"

Коллаж Царьграда. Сегодня 112 прочитали Генерал Гурулёв в свойственной манере высказался и о так называемом "мирном плане" Трампа, который "слил" Помпео… И о том, какие действия предпринимают противники, чтобы свалить Россию.

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