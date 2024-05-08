18-19 апреля в Бобруйске проходили олимпийские дни молодёжи Могилёвской области по гимнастике спортивной.

Победителями и призерами, в своих возрастных категориях, стали следующие спортсмены-учащиеся нашей школы:Крупецкая Мария 1мШабанова Кира 2мНовикова Анна 3мФранц Мария 1мХаткевич Элина 2мШвайба София 3мХомякова Надежда 1мРыморова Анастасия 3мНипарко Доминика 1мАгафонов Захар 2мПрохоревич Максим 1мСысой Илья 2мГерасименко Макар 3мНовицкий Дмитрий 1мН .
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