Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

18-19 апреля в Бобруйске проходили олимпийские дни молодёжи Могилёвской области по гимнастике спортивной.

18-19 апреля в Бобруйске проходили олимпийские дни молодёжи Могилёвской области по гимнастике спортивной.

Победителями и призерами, в своих возрастных категориях, стали следующие спортсмены-учащиеся нашей школы:Крупецкая Мария 1мШабанова Кира 2мНовикова Анна 3мФранц Мария 1мХаткевич Элина 2мШвайба София 3мХомякова Надежда 1мРыморова Анастасия 3мНипарко Доминика 1мАгафонов Захар 2мПрохоревич Максим 1мСысой Илья 2мГерасименко Макар 3мНовицкий Дмитрий 1мН .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх