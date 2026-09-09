Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Сыктывкаре заявила, что Владимир Зеленский, чья любимая игрушка в детстве была мясорубка, создал такую ситуацию на Украине, где процветает черная трансплантология.
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