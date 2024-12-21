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Гашек жестко оценил поездку клуба НХЛ в Россию

Гашек жестко оценил поездку клуба НХЛ в Россию

Олимпийский чемпион (ОИ), двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил поездку представителей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на матч в Россию.

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