Гашек жестко оценил поездку клуба НХЛ в Россию

Олимпийский чемпион (ОИ), двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил поездку представителей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на матч в Россию.
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