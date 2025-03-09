Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 8 марта. Улан-Удэ Тот случай: когда одной было лень посмотреть по сторонам, а другому лень притормозить В итоге все закончилось эффектной сальтухой от бабули.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 8 марта. Улан-Удэ Тот случай: когда одной было лень посмотреть по сторонам, а другому лень притормозить В итоге все закончилось эффектной сальтухой от бабули.
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