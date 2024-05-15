Кинологи рассказали, как готовят собак для работы в метро

Ежегодно 15 мая в столице празднуют день рождения Московского метрополитена. Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали о собаках, которые наравне с людьми работают на Московском метрополитене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии