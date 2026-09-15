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ВС России ударили по логистическим центрам и портам Украины

ВС России ударили по логистическим центрам и портам Украины

Российская армия ночью атаковала с помощью БПЛА украинские логистические центры и порты, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

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