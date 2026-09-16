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Газета.ру

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Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС свой механизм экстренного реагирования

Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС свой механизм экстренного реагирования

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 Североатлантического договора НАТО.

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