В Петербурге Комтранс утвердил продление ограничений на полеты беспилотников

В Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников до 14 января 2025 года. Исключение сделано для федеральных и городских органов власти, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии