«А нас за що?»: в Одессе избили и задержали декоммунизаторов

Павел Бадаев. Волна актов вандализма со стороны нацистов усилилась с началом месяца. Приятно им плюнуть одесситам в лицо под специальные даты — и в «мир, труд, май», и в страшное не отомщенное 2 мая, и в День Победы.
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