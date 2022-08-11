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Компания «Медплант» примет участие в форуме «Армия-2022»

Компания «Медплант» примет участие в форуме «Армия-2022»

Участником Международного военно-технического форума «Армия-2022» станет серийный завод с научно-исследовательским конструкторским бюро по созданию и производству портативных современных медицинских изделий для экстренной медицины «Медплант».

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