Компания «Медплант» примет участие в форуме «Армия-2022»

Участником Международного военно-технического форума «Армия-2022» станет серийный завод с научно-исследовательским конструкторским бюро по созданию и производству портативных современных медицинских изделий для экстренной медицины «Медплант».
Участником Международного военно-технического форума «Армия-2022» станет серийный завод с научно-исследовательским конструкторским бюро по созданию и производству портативных современных медицинских изделий для экстренной медицины «Медплант».
Свежие комментарии