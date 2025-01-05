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Астон Вилла – Вест Хэм – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Англии, 10 января 2025

Астон Вилла – Вест Хэм – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Англии, 10 января 2025

В пятницу, 10 января, сыграют Астон Вилла и Вест Хэм в матче 3-го раунда Кубка Англии по футболу. ➡️ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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