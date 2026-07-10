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Российского судью лишили статуса за прогул

Российского судью лишили статуса за прогул

Верховный суд России подтвердил законность решения о досрочном прекращении полномочий судьи из Ханты-Мансийского автономного округа Татьяны Ушаковой Информация об этом появилась в официальном релизе пресс-службы ВС.

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