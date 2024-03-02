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22 пушистых рыцаря на милых иллюстрациях японского художника

22 пушистых рыцаря на милых иллюстрациях японского художника

Работавший над артами для известных игровых компаний (Square Enix, Sega и Capcom) японский иллюстратор PonkichiM переосмыслил образы братьев наших меньших и изобразил их в виде храбрых средневековых воинов в сияющих доспехах.

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