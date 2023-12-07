Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Мнение какой то прошмандовки в топку!Украинцы расплака...
  • Vladimir Vlasov
    Это озарение на него сошло после общения со свиньей? Эти люди, с которыми русский человек на одном гектаре находиться...Кэмерон сделал де...
  • Вик Норд
    Смерть америкосам!Посольство США в ...

Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи (ВИДЕО)

Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи (ВИДЕО)

Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи!  ► На южном фланге Артёмовска в ходе серии атак бойцы 4-й бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции врага на холме, взяв центр Клещеевки «в клещи» с трех сторон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх