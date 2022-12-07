Энциклопедия Техники

429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Роксолана была страшная и подлая женщина (в моральном плане). Она всё сделала, чтобы к власти пришёл её любимчик Сели...Достаточно часто ...
  • Meerflieger
    "...а дизельное топливо обычно используется для газотурбинных авиационных двигателей..."(с)   Аффтар явно не входит в...За более чем веко...
  • Сергей Загорулькин
    Вот дурачье яйца в первую очередь надо беречь. зачем дурная башка если отстрелят яйца.Издавна мужчины с...

За более чем вековую историю авиации, практически, все люди знают, на каком виде топлива летают современные самолеты

За более чем вековую историю авиации, практически, все люди знают, на каком виде топлива летают современные самолеты

﻿﻿За более чем вековую историю авиации почти все знают, на каком топливе летают современные самолеты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх