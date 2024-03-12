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В Сумской области формируют украинский аналог "гитлерюгенда"

В Сумской области формируют украинский аналог "гитлерюгенда"

"Зелеюгенд" готовят к обороне: в Сумской области в школы начали завозить ящики с пистолетами, которые закрепляют за детьми.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это лишь в очередной раз говорит о том, что остановиться в освобожении Украины надо на  4 -х областях, и то без крупных городов- Краматорск, Славянск и Запорожье. Зачем их штурмовать, теряя  бойцов и превращая города в руины?  Они сами придут, проведя Референдумы. Украина движется к Гражданской войне, голоду и махновщине. Не надо ей мешать. Сначала надо  навести порядок в тех областях, что освободили. Проблемы решаются по мере их поступления. И новые города следует  принимать только по мере их освобождения от морока. После  слезных просьб населения.
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