В Сумской области формируют украинский аналог "гитлерюгенда"

Natalija Osminina

Это лишь в очередной раз говорит о том, что остановиться в освобожении Украины надо на 4 -х областях, и то без крупных городов- Краматорск, Славянск и Запорожье. Зачем их штурмовать, теряя бойцов и превращая города в руины? Они сами придут, проведя Референдумы. Украина движется к Гражданской войне, голоду и махновщине. Не надо ей мешать. Сначала надо навести порядок в тех областях, что освободили. Проблемы решаются по мере их поступления. И новые города следует принимать только по мере их освобождения от морока. После слезных просьб населения.