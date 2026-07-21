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Эксперт объяснил, почему петербуржцы все чаще покупают квартиры в Кронштадте

Эксперт объяснил, почему петербуржцы все чаще покупают квартиры в Кронштадте

Туристическая активность в отдельных локациях все сильнее влияет на рынок жилой недвижимости. Коммерческий директор «ГК Алькор» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург») Алексей Бушуев подчеркивает, что появление рекреационных кластеров не только меняет городской ландшафт, но и трансформирует покупательские предпочтения.

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