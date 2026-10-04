Иран передал ответ на позицию США по Ормузскому проливу

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран передал посредникам свою позицию по ответу США на предложения, касающиеся Ормузского пролива.
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