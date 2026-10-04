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Царьград

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Иран передал ответ на позицию США по Ормузскому проливу

Иран передал ответ на позицию США по Ормузскому проливу

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран передал посредникам свою позицию по ответу США на предложения, касающиеся Ормузского пролива.

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