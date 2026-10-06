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Онищенко назвал пути заражения вирусом Коксаки и шансы вспышки в России

Онищенко назвал пути заражения вирусом Коксаки и шансы вспышки в России

Главное — вовремя выявить заболевших и выстроить противоэпидемические мероприятия по региону заражения Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что вирус Коксаки не станет массовым в России.

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