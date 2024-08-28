В Каменске-Уральском усилили вывоз крупногабаритного мусора из-за жалоб жителей

В Каменске-Уральском активизировались работы по вывозу крупногабаритных отходов. Региональный оператор "Спецавтобаза" увеличивает частоту вывоза таких отходов с одних площадок до трех раз в неделю, а с других - до двух раз в неделю.
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