DM: новый штамм Covid «Нимбус» может вызвать волну заболеваемости уже летом

Новый штамм коронавируса «Нимбус» может вызвать всплеск заболеваемости уже летом, а точнее – в ближайшие пару недель, пишет Daily Mail со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).
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