Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя итоги саммита объединения БРИКС в Казани, назвал президента России Владимира Путина звездой мировой политики и «прирожденным бомбардиром», сравнимым с португальским футболистом Криштиану Роналду.
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