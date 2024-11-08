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Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя итоги саммита объединения БРИКС в Казани, назвал президента России Владимира Путина звездой мировой политики и «прирожденным бомбардиром», сравнимым с португальским футболистом Криштиану Роналду.

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