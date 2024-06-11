Бывший депутат вологодского заксобрания возглавил департамент труда и занятости региона

ВОЛОГДА, 11 июня, ФедералПресс. Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов назначил сдавшего 11 июня мандат депутата законодательного собрания региона Игоря Даценко замом губернатора и руководителем департамента труда и занятости.
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