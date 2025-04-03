БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Валерий
    Все как всегда от государства о заботе свошников один пиздешь !!! Кому война а кому и мать родна !!!"Находишь мужика ...
  • Андрей Зарубкин
    Англичанка как всегда гадит.Почему Англия цеп...
  • ИгорьОвчаренко
    Переселите к ним всех крымских татар. Все вам скажут большое спасибоПочему Англия цеп...

"Находишь мужика с СВО, он погибает — и получаешь квартиру": На охоту вышли "профессиональные вдовы"

"Находишь мужика с СВО, он погибает — и получаешь квартиру": На охоту вышли "профессиональные вдовы"

Юлия Банишевская Участники спецоперации — новая группа риска, за которой мошенники всех мастей открыли настоящую охоту.

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Комментарии
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Амара Карпова
Докукарекалась грязная шлюха силиконавая🤮теперь пусть сидит немытая деревня🤮
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19 час.
В
Валерий
Все как всегда от государства о заботе свошников один пиздешь !!! Кому война а кому и мать родна !!!
Ответить
29 мин.
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