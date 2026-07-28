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Бубонный удар: разделка сурка в Ховде выявила скрытую угрозу для всей Азии

Бубонный удар: разделка сурка в Ховде выявила скрытую угрозу для всей Азии

Российские эпидемиологи взяли под контроль природный очаг чумы в Монголии Специалисты Роспотребнадзора завершают масштабное обследование природного очага чумы на территории Монголии, где на прошлой неделе был зафиксирован случай заражения человека.

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