Бубонный удар: разделка сурка в Ховде выявила скрытую угрозу для всей Азии

Российские эпидемиологи взяли под контроль природный очаг чумы в Монголии Специалисты Роспотребнадзора завершают масштабное обследование природного очага чумы на территории Монголии, где на прошлой неделе был зафиксирован случай заражения человека.
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