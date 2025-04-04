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Царьград

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Атака ВСУ по Подмосковью. Что известно на этот час, какие разрушения и последствия налёта БПЛА

Атака ВСУ по Подмосковью. Что известно на этот час, какие разрушения и последствия налёта БПЛА

Глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин изучает обстановку после ночной атаки украинских беспилотников по Подмосковью.

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