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Добрый Мир

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Советник Трампа опять сделал тайное явным

Советник Трампа опять сделал тайное явным

Майк Уолц спровоцировал новый скандал Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, уже ставший виновником громкого скандала с утечкой секретных данных о планах ударов по йеменским хуситам, был вновь уличен в пренебрежении правилами безопасности.

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