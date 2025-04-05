Советник Трампа опять сделал тайное явным

Майк Уолц спровоцировал новый скандал Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, уже ставший виновником громкого скандала с утечкой секретных данных о планах ударов по йеменским хуситам, был вновь уличен в пренебрежении правилами безопасности.
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