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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MVP MMA и PFL объединились в единый промоушен под брендом MVP

Промоушен Джейка Пола MVP MMA и PFL объединились в единую компанию. В ближайшие месяцы PFL совершит миграцию бренда и превратится в MVP MMA.

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