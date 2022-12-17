Депутат Госдумы с Алтая обвинила россиян в том, что молодёжь массово покидает страну

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обвинила россиян в том, что они не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны, своим детям и внукам, которые массово уезжали от мобилизации из России.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обвинила россиян в том, что они не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны, своим детям и внукам, которые массово уезжали от мобилизации из России.
Свежие комментарии